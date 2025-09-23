باكو تستضيف منتدى دوليًا للإحصاء

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

انطلق في العاصمة الأذربيجانية باكو المنتدى الدولي الثالث للإحصاء تحت عنوان "آفاق تطوير الإحصاء: دور المشاريع الدولية" ومن المقرر أن يستمر هذا الحدث لثلاثة أيام ليختتم أعماله في 26 سبتمبر.

ويشارك في المنتدى وفود رفيعة المستوى من 15 بلدا و10 منظمات دولية. وقرأ رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف رسالة الرئيس إلهام علييف الموجهة للمشاركين.

وتشمل المواضيع المطروحة للنقاش الإصلاحات في أنظمة الإحصاء الوطنية وتطبيق أحدث إصدار من نظام المحاسبة الوطنية للأمم المتحدة ومراقبة أهداف التنمية المستدامة.

كما يُعد المنتدى منصة لعرض الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأذربيجان.