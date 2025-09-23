 باكو تستضيف اجتماعي مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

استضافت باكو اجتماعًا رفيع المستوى ومائدة مستديرة للتحضير للجمعية العامة لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وحضر الفعاليات وزراء العمل وممثلو البلدان الأعضاء في المنظمة.

وفي المائدة المستديرة التي عقدت تحت عنوان "استراتيجيات العمل والتوظيف المبتكرة في العالم المتغير: تحديات عالمية وحلول وطنية" قدم وزير العمل والحماية الاجتماعية الأذربيجاني أنار علييف معلومات حول الإصلاحات التي نفذتها أذربيجان في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قضايا مكافحة العمالة غير الرسمية وإدارة القوى العاملة وزيادة الحركية العمالية. كما تم عرض التجارب الأذربيجانية المبتكرة مثل نظامي "دوست" مركز التنمية والإبداع الشامل التابع لوكالة الحماية الاجتماعية المستدامة والسريعة التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجانية و"أماس" العمل والعمالة على المشاركين.