 أذربيجان والبنك الدولي يناقشان مشاريع الطاقة

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي في جنوب القوقاز رولاند برايس مع الوفد المرافق له. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول سير المشاريع المنفذة في قطاع الطاقة وآفاق الشراكة المستقبلية.

وجاء في بيان وزارة الطاقة أن الجانبين تناولا مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية للطاقة الكهربائية وكفاءة الطاقة.

كما تم التطرق إلى مشاريع "ممرات الطاقة الخضراء" التي بادرت بها أذربيجان وإمكانية تمويلها المشترك مع مؤسسات مالية دولية أخرى.