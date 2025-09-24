أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 25 سبتمبر، (اذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 1.1 دولار ليصل إلى 3767 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة ارتفع بمقدار 0.02 دولار لتصل إلى 44.21 دولارا.