أذربيجان وصربيا تبحثان علاقات الشراكة الاستراتيجية

باكو، 25 سبتمبر، (أذرتاج)

اجتمع وزير المالية الأذربيجاني ساحل باباييف مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية آنا برنابيتش لمناقشة سبل التعميق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين ويأتي هذا اللقاء قبل انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الدولية في بلغراد والمقرر في أكتوبر القادم.

وأكد الوزير باباييف على أهمية العلاقات بين البرلمانيين وعمل اللجنة الحكومية الدولية في تطوير العلاقات الثنائية.

ومن جانبها، أكدت برنابيتش على المستوى الرفيع للعلاقات القائمة على الثقة المتبادلة والصداقة ومع ذلك، أشارت إلى أنه على الرغم من الديناميكية الإيجابية في العلاقات التجارية الاقتصادية حيث ارتفع التبادل التجاري بنسبة 7ر16 في المائة ليصل إلى 190.3 مليون دولار في 2024 فإن المؤشرات الإحصائية الحالية لا تعكس المستوى الحقيقي للعلاقات السياسية ولا الإمكانات الكاملة المتوفرة.

ودعت برنابيتش إلى توسيع التعاون لسد هذه الفجوة الاقتصادية وحثت المستثمرين الأذربيجانيين على الاستثمار في السوق الصربي وخاصة في قطاعات العقارات والزراعة. وتفتح الإمكانيات المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والطيران والمجال الإنساني آفاقاً واسعة لتنفيذ مشاريع متبادلة المنفعة بين البلدين.