ارتفاع سعر برميل النفط
باكو، 26 سبتمبر، (اذرتاج)
ارتفعت أسعار النفط في البورصات العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 69.58 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.16 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 65.23 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.25 دولار.
