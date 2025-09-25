أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 26 سبتمبر، (اذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 2.9 دولارات ليصل إلى 3774 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة انخفض بمقدار 0.03 دولار لتصل إلى 45.09 دولارا.