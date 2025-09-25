 أذربيجان تناقش استثمارات الطاقة المتجددة وإدارة المياه مع الصين

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

عقد وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف اجتماعا مع رئيس شركة "باور تشاينا ريسورسز المحدودة تشونغ هاي شيانغ مشيدًا فيه بالتطور الديناميكي للعلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان وزارة الاقتصاد أن الطرفين ناقشا إمكانيات تحقيق مشاريع تتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الإمكانات التصديرية وتنفيذ مشاريع لإدارة موارد المياه بكفاءة ومعالجة مياه الصرف الصحي على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الوزير جباروف أن إصلاحات "الطاقة الخضراء" وأهداف التنمية المستدامة التي تنفذ في أذربيجان تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأذربيجاني الصيني.

كما تناول الجانبان في الاجتماع آفاق التعاون في مجال تطبيق التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة.