أذربيجان تُسرّع مشروع طاقة الرياح البحرية بقدرة غيغاواطين اثنين مع الصين: أهداف التصدير في المقدمة

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

عقد وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف اجتماعا مع رئيس شركة "باور تشاينا ريسورسز المحدودة تشونغ هاي شيانغ مؤكداً على الأهمية الخاصة للشراكة مع الشركات الصينية في تحول أذربيجان إلى "الطاقة الخضراء". وأشار الوزير شهبازوف إلى الدور الحاسم الذي لعبته زيارات الرئيس إلهام علييف الأخيرة للصين في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية.

كما شهد الاجتماع استعراض حالة تنفيذ مشروعين رئيسيين بالتعاون مع "باور تشاينا" من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 160 ميغاواط ومشروع مستقبلي لطاقة الرياح البحرية بقدرة غيغاواطين اثنين وقد تم تقييم آفاق تطوير هذه المشاريع في سياق إمكانيات تصدير الطاقة من أذربيجان إلى تركيا والأسواق الأوروبية.

وكشفت الوزارة عن إجراء دراسات شبكية حاليًا بالتعاون مع المعهد الصيني لتخطيط وهندسة الطاقة الكهربائية لضمان التكامل الآمن لقدرات إضافية من الطاقة المتجددة في نظام الطاقة إضافة إلى إقامة روابط ربط كهربائي باتجاه تركيا وأوروبا.

وأشار رئيس الشركة الصينية شيانغ إلى أن أذربيجان ليست بجذابة للشركة من الناحية السياسية فحسب، بل وبسبب إمكانات السوق المغرية وبيئة الأعمال المواتية أيضا. وأكد استعداد "باور تشاينا" لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما في ذلك في مجال أنظمة التخزين الكهرومائي .