سعر نفط أذربيجان يرتفع

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

ارتفع سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية حيث إن البرميل من نفط أذربيجان ارتفع قدر 33ر1 دولار أو بنسبة 84ر1 في المائة ليعرض بسعر 76ر73 دولارا.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.