سعر نفط أذربيجان يرتفع
باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج
ارتفع سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية حيث إن البرميل من نفط أذربيجان ارتفع قدر 33ر1 دولار أو بنسبة 84ر1 في المائة ليعرض بسعر 76ر73 دولارا.
يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- [11:51]
باكو ودوشنبه تعمقان التعاون من أجل إحصاءات دولية قابلة للمقارنة
- 26.09.2025 [20:00]
الأرصاد الجوية تصدر إنذارين أصفر وبرتقاليا بالرياح القوية على مناطق البلد
- 26.09.2025 [19:41]
انطلاق أولمبياد الروبوت الأذربيجاني: الشباب يجمعون بين العلم ومهمة الوطنية
- 26.09.2025 [19:24]
مهرجان "الأرز والأرز المقشور" في ماصاللي يجمع المزارعين ومعرض مبيعات للبذور
- 26.09.2025 [19:01]
أذربيجان وتشيلي: دبلوماسية برلمانية تعزز العلاقات مع أمريكا اللاتينية
- 26.09.2025 [16:25]
أذربيجان تناقش استثمارات الطاقة المتجددة وإدارة المياه مع الصين
- 26.09.2025 [15:24]
انتخاب رئيس جديد لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية
- 26.09.2025 [14:42]
حفل اختتام مهرجان "نَسِيمي"
- 26.09.2025 [13:27]
سفيرا قيرغيزستان وكولومبيا يتعرفان على فعاليات "أسان خدمت"
- 26.09.2025 [13:17]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 26.09.2025 [11:10]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 26.09.2025 [11:06]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 26.09.2025 [10:49]
مؤسسة حيدر علييف وسلوفينيا تبحثان التعاون في الأمن من الألغام والأمن المائي
- 26.09.2025 [09:42]
أذرتاج تشارك في مؤتمر أثينا لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية
- 25.09.2025 [23:25]
الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس وزراء جورجيا
- 25.09.2025 [23:13]
الرئيس إلهام علييف: إنا حققنا النصر في الحرب والسلام
- 25.09.2025 [21:21]
الرئيس إلهام علييف: الروابط الإقليمية تشكل أساس رؤانا نحو السلام المستدام
- 25.09.2025 [20:53]
الرئيس إلهام علييف: المفاوضات مع أرمينيا أثمرت بسبب كونها ثنائية
- 25.09.2025 [20:52]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة محدث
- 25.09.2025 [20:46]
وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان تكثيف الحوار
- 25.09.2025 [20:26]
رئيسَا برلماني أذربيجان وباكستان يناقشان العلاقات هاتفياً
- 25.09.2025 [20:06]
منبع الجمال والمغامرة: قصة مدينة الأنوار منكجوير على ضفاف نهر كور
- 25.09.2025 [18:21]
المغرب: تنظيم الدورة 9 للمؤتمر الدولي حول التراث الأحفوري بسطات
- 25.09.2025 [17:36]
أذربيجان وصربيا تبحثان علاقات الشراكة الاستراتيجية
- 25.09.2025 [15:22]
أذربيجان تشارك في المنتدى الدولي الأول للمدعين العامين في كازاخستان
- 25.09.2025 [15:13]
حفل افتتاح الحوار السياسي الأذربيجاني البريطاني الأول
- 25.09.2025 [12:36]
وزراء الدفاع لدول حلف الناتو يجتمعون في بروكسل
- 25.09.2025 [11:50]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 25.09.2025 [10:59]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 72 دولارا
- 25.09.2025 [10:47]
انخفاض سعر برميل النفط
- 25.09.2025 [10:44]
مركز نظامي الكنجوي يناقش أزمة التعددية وطريق السلام في الأمم المتحدة
- 25.09.2025 [10:05]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس رئيسة شركة فرانكلين تيمبلتون
- 24.09.2025 [23:24]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء بلغاريا في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [23:05]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس البرتغال في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [23:00]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [22:53]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع مؤسس ومدير شركة أريس مينيجمينت في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [22:24]
استراتيجية أذربيجان للنقل تحت الأضواء في اجتماع باريس
- 24.09.2025 [20:44]
زعماء الطوائف الدينية في أذربيجان يرحبون بإعلان واشنطن
- 24.09.2025 [19:55]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية الصربية
- 24.09.2025 [19:47]
أذربيجان والبنك الدولي يناقشان مشاريع الطاقة
- 24.09.2025 [19:43]
أذربيجان وصربيا تعززان العلاقات البرلمانية
- 24.09.2025 [19:05]
باكو تستضيف اجتماعي مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي
- 24.09.2025 [18:47]