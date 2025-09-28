سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 32 دولارا

باكو، 29 سبتمبر، (اذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 32 دولارا ليصل إلى 3841 دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن سعر الفضة ازداد إلى 47.19 دولارا بعد ارتفاعه قدر 0.53 دولار.