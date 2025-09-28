سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 32 دولارا

الاتصال بالمؤلف
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:02]
دور ومساهمة وسائل الإعلام الأذربيجانية خلال حرب قراباغ: أذرتاج نموذجا
- 28.09.2025 [20:44]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني
- 28.09.2025 [12:30]
الرباط تستضيف مائدة مستديرة بمناسبة يوم إحياء ذكرى 27 سبتمبر
- 27.09.2025 [21:19]
موظفو وكالة أذرتاج يزورون حديقة النصر بمناسبة يوم الذكرى
- 27.09.2025 [20:05]
إحياء ذكرى شهداء الوطن في هادروت المحررة
- 27.09.2025 [14:47]
الرئيس إلهام علييف يدشن ملعب كنجة المركزي
- 27.09.2025 [14:43]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الأول
- 27.09.2025 [13:12]
الرئيس إلهام علييف يدشن فرع كنجة لشركة باكو باص للمواصلات العامة
- 27.09.2025 [13:11]
أذربيجان المستضيفة تحصد ميداليات أولى في ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 27.09.2025 [13:03]
الرئيس إلهام علييف يحيي ذكرى شهداء الحرب الوطنية يوم الذكرى
- 27.09.2025 [12:47]
دقيقة حداد إحياء لذكرى شهداء الوطن الغالي الخالدة 27 سبتمبر
- 27.09.2025 [12:24]
الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي
- 27.09.2025 [12:03]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 27.09.2025 [11:51]
مسؤولون أذربيجانيون يحيون ذكرى الشهداء في يوم الذكرى
- 27.09.2025 [11:29]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الولايات المتحدة
- 27.09.2025 [11:22]
النائبة الأولى للرئيس تنشر بمناسبة يوم الذكرى
- 27.09.2025 [00:51]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة يوم الذكرى
- 27.09.2025 [00:42]
باكو ودوشنبه تعمقان التعاون من أجل إحصاءات دولية قابلة للمقارنة
- 26.09.2025 [20:00]
الأرصاد الجوية تصدر إنذارين أصفر وبرتقاليا بالرياح القوية على مناطق البلد
- 26.09.2025 [19:41]
انطلاق أولمبياد الروبوت الأذربيجاني: الشباب يجمعون بين العلم ومهمة الوطنية
- 26.09.2025 [19:24]
مهرجان "الأرز والأرز المقشور" في ماصاللي يجمع المزارعين ومعرض مبيعات للبذور
- 26.09.2025 [19:01]
أذربيجان وتشيلي: دبلوماسية برلمانية تعزز العلاقات مع أمريكا اللاتينية
- 26.09.2025 [16:25]
أذربيجان تناقش استثمارات الطاقة المتجددة وإدارة المياه مع الصين
- 26.09.2025 [15:24]
انتخاب رئيس جديد لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية
- 26.09.2025 [14:42]
حفل اختتام مهرجان "نَسِيمي"
- 26.09.2025 [13:27]
سفيرا قيرغيزستان وكولومبيا يتعرفان على فعاليات "أسان خدمت"
- 26.09.2025 [13:17]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 26.09.2025 [11:10]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 26.09.2025 [11:06]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 26.09.2025 [10:49]
مؤسسة حيدر علييف وسلوفينيا تبحثان التعاون في الأمن من الألغام والأمن المائي
- 26.09.2025 [09:42]
أذرتاج تشارك في مؤتمر أثينا لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية
- 25.09.2025 [23:25]
الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس وزراء جورجيا
- 25.09.2025 [23:13]
الرئيس إلهام علييف: إنا حققنا النصر في الحرب والسلام
- 25.09.2025 [21:21]
الرئيس إلهام علييف: الروابط الإقليمية تشكل أساس رؤانا نحو السلام المستدام
- 25.09.2025 [20:53]
الرئيس إلهام علييف: المفاوضات مع أرمينيا أثمرت بسبب كونها ثنائية
- 25.09.2025 [20:52]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة محدث
- 25.09.2025 [20:46]