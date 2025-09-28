الوزير: بعد جائحة كوفيد-19 نما القطاع غير النفطي في أذربيجان بنسبة 6.5 في المائة

باكو، 29 سبتمبر، (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد ميكاييل جباروف في قمة الابتكار "INMerge" إن القطاع غير النفطي في أذربيجان نما بنسبة 6.5 في المائة بعد جائحة الكوفيد-19 ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال هذا العام أيضا.

وأشار الوزير إلى أن الصادرات غير النفطية قد ازدادت خلال السنوات الست الماضية، مضيفا أن هناك اتجاهات مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد. واعتبر الوزير جباروف أنه قد انعكس نجاح الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية مضيفا "أننا قد استثمرنا 345 مليار دولار في القطاع غير النفطي خلال عقد من الزمن، سواء من الاستثمارات الداخلية أو الخارجية ونؤمن بأن اقتصادنا قد دخل مرحلة نمو مستقر وقد تم تأكيد تحسن مناخ الاستثمار والمصداقية في المنتدى الاستثماري الدولي الأذربيجاني الأول المنعقد في باكو حيث تم توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها 10 مليارات دولار".

وأكد الوزير أن أذربيجان انضمت هذا العام إلى قائمة البلدان التي اعتمدت رؤى وطنية للذكاء الاصطناعي مفيدا أنه "تم الاعتراف بنا كطرف يسهم في تطوير الذكاء الاصطناعي وتحمل مسؤوليته ودفع عجلة التحول الرقمي وينشر الذكاء الاصطناعي تقنيات جديدة ومن خلاله تتغير الحياة والعمل والتعليم وعلينا أن نكون محفزين للاتجاهات العالمية ونسعى لتحقيق إنجازات جديدة".