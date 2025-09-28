وزير التنمية الرقمية: نقوم ببناء أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعرفة على البنية التحتية

باكو، 29 سبتمبر، (أذرتاج)

قال وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف في قمة الابتكار "INMerge" إنه من الأمور السارة أننا بدأنا هذا العام نجني ثمار البذور التي زرعناها قبل عدة سنوات موضحا أنه تم خلال هذه الفترة إنشاء بنية تحتية رقمية قوية للغاية وقد زادت السرعة المتوسطة للإنترنت عدة مرات وفي إطار التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية سيتم إطلاق منصة مايكروسوفت للأعمال خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الوزير نبييف أن هذه المنصة ستوفر إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال مبدأ "النافذة الواحدة".

وأضاف الوزير أنه "لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، بل أصبح عاملا يغير جذريا شكل حياتنا وطريقتنا في العيش والعمل ونقوم حاليا ببناء أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعرفة على البنية التحتية وفي إطار التعاون مع أبرز الجامعات العالمية بدأت أكاديمية أذربيجان للذكاء الاصطناعي عملها ويتم حاليا إعداد مئات من المتخصصين المحترفين ونؤمن بأن هؤلاء المتخصصين سيدخلون سوق العمل في السنوات القليلة القادمة".