كازاخستان تزيد توريد الحبوب إلى أذربيجان

أستانا، 29 سبتمبر، (أذرتاج)

أظهرت كازاخستان زيادة بنسبة 14 في المائة في حجم شحن محصول الحبوب الجديد، حيث نقلت ما مجموعه مليون طن من الحبوب في الفترة من 1 إلى 25 سبتمبر من هذا العام، مقارنة بـ 878 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء في بيان وزارة الزراعة الكازاخستانية أنه تم توجيه 777 ألف طن من إجمالي حجم الإنتاج للتصدير مقارنة بـ 723 ألف طن العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، ارتفع حجم الحبوب المنقولة للاحتياجات الداخلية بشكل حاد من 155 ألف طن إلى 258 ألف طن.

وتشهد صادرات الحبوب الكازاخية إلى الأسواق المجاورة ديناميكية إيجابية كبيرة: حيث سُجل ارتفاع في الصادرات إلى أوزبكستان بنسبة 31 في المائة وطاجيكستان بنسبة 15 في المائة وقيرغيزستان بنسبة 42 في المائة فيما تضاعف حجم الصادرات إلى أذربيجان مرتين ليصل إلى 12 ألف طن.