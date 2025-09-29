ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 40 دولارا

باكو، 30 سبتمبر، (اذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 39.8 دولارا ليصل إلى 3895 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة تراجع إلى 47.35 دولارا بعد ارتفاعه قدر 0.33 دولار.