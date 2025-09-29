ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 40 دولارا

الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:22]
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:12]
الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا
- 29.09.2025 [19:27]
وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي
- 29.09.2025 [19:25]
وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 29.09.2025 [19:21]
اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة
- 29.09.2025 [18:51]
قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون
- 29.09.2025 [18:44]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف
- 29.09.2025 [17:55]
تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 29.09.2025 [16:59]
أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة
- 29.09.2025 [16:54]
منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو
- 29.09.2025 [16:43]
وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري
- 29.09.2025 [16:13]
رئيس الوزراء الاذربيجاني يزور مينسك
- 29.09.2025 [14:57]
طاقم التحكيم الهولندي يدير مباراة قراباغ وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا
- 29.09.2025 [14:49]
كازاخستان تزيد توريد الحبوب إلى أذربيجان
- 29.09.2025 [14:36]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث
- 29.09.2025 [12:00]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 32 دولارا
- 29.09.2025 [11:04]
انخفاض سعر برميل النفط
- 29.09.2025 [11:02]
انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي 2025: جهود إقليمية تتجه نحو الحلول العالمية
- 29.09.2025 [10:42]
مراكز الفكر لمنظمة الدول التركية تناقش حالة عدم اليقين العالمية في باكو
- 29.09.2025 [10:36]
دور ومساهمة وسائل الإعلام الأذربيجانية خلال حرب قراباغ: أذرتاج نموذجا
- 28.09.2025 [20:44]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني
- 28.09.2025 [12:30]
الرباط تستضيف مائدة مستديرة بمناسبة يوم إحياء ذكرى 27 سبتمبر
- 27.09.2025 [21:19]
موظفو وكالة أذرتاج يزورون حديقة النصر بمناسبة يوم الذكرى
- 27.09.2025 [20:05]
إحياء ذكرى شهداء الوطن في هادروت المحررة
- 27.09.2025 [14:47]
الرئيس إلهام علييف يدشن ملعب كنجة المركزي
- 27.09.2025 [14:43]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الأول
- 27.09.2025 [13:12]
الرئيس إلهام علييف يدشن فرع كنجة لشركة باكو باص للمواصلات العامة
- 27.09.2025 [13:11]
أذربيجان المستضيفة تحصد ميداليات أولى في ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 27.09.2025 [13:03]
الرئيس إلهام علييف يحيي ذكرى شهداء الحرب الوطنية يوم الذكرى
- 27.09.2025 [12:47]
دقيقة حداد إحياء لذكرى شهداء الوطن الغالي الخالدة 27 سبتمبر
- 27.09.2025 [12:24]
الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي
- 27.09.2025 [12:03]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 27.09.2025 [11:51]
مسؤولون أذربيجانيون يحيون ذكرى الشهداء في يوم الذكرى
- 27.09.2025 [11:29]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الولايات المتحدة
- 27.09.2025 [11:22]
النائبة الأولى للرئيس تنشر بمناسبة يوم الذكرى
- 27.09.2025 [00:51]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة يوم الذكرى
- 27.09.2025 [00:42]
باكو ودوشنبه تعمقان التعاون من أجل إحصاءات دولية قابلة للمقارنة
- 26.09.2025 [20:00]
الأرصاد الجوية تصدر إنذارين أصفر وبرتقاليا بالرياح القوية على مناطق البلد
- 26.09.2025 [19:41]
انطلاق أولمبياد الروبوت الأذربيجاني: الشباب يجمعون بين العلم ومهمة الوطنية
- 26.09.2025 [19:24]
مهرجان "الأرز والأرز المقشور" في ماصاللي يجمع المزارعين ومعرض مبيعات للبذور
- 26.09.2025 [19:01]
أذربيجان وتشيلي: دبلوماسية برلمانية تعزز العلاقات مع أمريكا اللاتينية
- 26.09.2025 [16:25]