مضاعفة عائدات أذر غولد من الصادرات

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

صدّرت شركة أذر غولد المساهمة المغلقة في الفترة ما بين يناير وأغسطس من عام 2025 منتجات بقيمة 148 مليون دولار وهذا أكثر بمقدار 2.03 مرتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج عن عدد سبتمبر من "مراجعة الصادرات" الصادرة عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن عائدات الشركة من الصادرات في الفترة ما بين اشهر يناير وأغسطس من عام 2024 كانت 73 مليون دولار.