الكشف عن عائدات سوكار بوليمير من الصادرات

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

جاء في عدد سبتمبر من "مراجعة الصادرات" الصادرة عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن شركة سوكار بوليمير ذات المسؤولية المحدودة صدّرت منتجات بقيمة 190.5 مليون دولار في الفترة ما بين يناير وأغسطس من العام الجاري ويُظهر هذا زيادة بنسبة 14.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج أن عائدات الشركة من الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024 كانت 167 مليون دولار.