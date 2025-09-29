قيمة الخدمات التي صدّرتها أذر كوسموس تتجاوز 11 مليون دولار

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

صدّرت وكالة الفضاء الأذربيجانية آذر كوسموس خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بقيمة 11.6 مليون دولار إلى 41 بلدا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن عدد سبتمبر من "مراجعة التصدير" الصادرة عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن عائدات أذر كوسموس من تصدير الخدمات شكّلت 66 في المائة من إجمالي إيراداتها وأما في أغسطس من عام 2025، فقد صدّرت الوكالة الخدمات بقيمة 1.5 مليون دولار إلى 35 بلدا.

كما جاءت قائمة البلدان الخمسة الأولى في صادرات خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على النحو التالي المملكة المتحدة 3.1 ملايين دولار ولوكسمبورغ 2.3 مليوني دولار ونيجيريا 569.5 ألف دولار وتركيا 537.9 ألف دولار والسويد 530.4 ألف دولار.