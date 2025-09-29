الذهب تتصدر قائمة السلع غير النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

تصدّرت الذهب بقيمة 210.7 مليون دولار قائمة السلع غير النفطية التي تم تصديرها من أذربيجان في الفترة ما بين يناير الى أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن عدد سبتمبر من "مراجعة التصدير" الصادرة عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن الطماطم جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 157.2 مليون دولار في حين احتلّ القطن الخام المرتبة الثالثة بقيمة 124.7 مليون دولار.

وشهد شهر أغسطس من هذا العام تصدّر الخوخ بقيمة 33 مليون دولار في قائمة السلع غير النفطية المصدّرة وتلته الذهب بقيمة 32 مليون دولار في المرتبة الثانية والقطن الخام بقيمة 16.6 مليون دولار في المرتبة الثالثة.

وتم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تصدير السلع الغير نفطية إلى الاتحاد الروسي بقيمة 814.1 مليون دولار وتركيا بقيمة 394.5 مليون دولار وسويسرا بقيمة 220.2 مليون دولار وجورجيا بقيمة 216.4 مليون دولار وأوكرانيا بقيمة 131.8 مليون دولار.

وأما في شهر أغسطس وحده فقد تم تصدير السلع غير النفطية إلى الاتحاد الروسي بقيمة 97.4 مليون دولار وتركيا بقيمة 54.8 مليون دولار وسويسرا بقيمة 33.6 مليون دولار وجورجيا بقيمة 32.9 مليون دولار وأوكرانيا بقيمة 21.9 مليون دولار.