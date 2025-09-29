نائب رئيس شركة "سوكار": الابتكارات تساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة واقتصادية

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

قال نائب رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار كنعان نجفوف في قمة الابتكار "INMerge" التي أُقيمت في باكو إن الابتكارات تساعد شركة سوكار على أن تكون أكثر كفاءة واقتصادية.

كما أضاف أن هدف شركة الطاقة الوطنية واستراتيجيتها هو أن تصبح رائدة في الصناعة وتقدم أقصى قيمة لأصحاب المصلحة.

وأكد كنعان نجفوف أن "الابتكارات تلعب دورا في جعل عملياتنا أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية والاقتصادية وفي نفس الوقت أكثر توافقا مع البيئة وتنفذ سوكار في هذا الإطار استراتيجيتين رئيسيتين والأولى هي خارطة طريق التحول الرقمي حيث نُطبّق في مختلف وحدات الأعمال تقنيات تتراوح من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة وتُعزز هذه التقنيات الكفاءة التشغيلية والبيئية وأما الثانية فهي خارطة طريق الابتكار حيث نُولي كل ما يتعلق بالابتكار اهتماما خاصا".