مؤتمر في كييف: أذربيجان تعزز دعمها لأمن الطاقة الأوكراني والمشاريع الخضراء

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

عُقد في مدينة كييف مؤتمر حول مساهمة أذربيجان في أمن الطاقة الأوكراني والتطوير المشترك لمشاريع الطاقة المتجددة بتنظيم جمعية الطاقة الأذربيجانية الأوكرانية.

وشدد المشاركون ومن بينهم نائب وزير الطاقة الأوكراني نيكولاي كولسنيك ونائب البرلمان الأوكراني سيرجي ناغورنياك على "دعم أذربيجان" لجهود ترميم منشآت الطاقة الأوكرانية خلال فترة الحرب فيما أثنى ناغورنياك على "المساعدة الإنسانية" التي أرسلتها أذربيجان على شكل مولدات ومحولات وكابلات.

وأشارت المناقشات إلى اهتمام البلدين بضمان أمن الطاقة الإقليمي و"تطوير الطاقة الخضراء".

وكجزء مهم من التعاون تم التأكيد على بدء أذربيجان في يوليو عام 2025 بتوريد الغاز الطبيعي عبر "المسار العابر للبلقان عبر بلغاريا ورومانيا إلى أوكرانيا" ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة "لتنويع مصادر الطاقة" الأوكرانية.

كما ناقش المشاركون في المؤتمر دمج مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق تقنيات تخزين الطاقة الحديثة.

وفي ختام الفعالية تم تبني قرار سيعمل بمثابة "خارطة طريق للمشاريع المشتركة".