مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

عُقد اجتماع بين رئيس شركة "أذر إينيرجي الأذربيجانية لإنتاج الطاقة الكهربائية بابا رضايف ومدير تطوير الأعمال والمشاريع في شركة مصدر الإماراتية عبد الله زايد بالعاصمة باكو.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الوضع الحالي للتعاون وآفاق تطويره المستقبلية.

كما تم تبادل الآراء بشأن مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح المخطط إقامتها في مناطق بانكه بولاية نفطتشالا وفي ولاية بلاسوار وحي قراداغ للعاصمة باكو التي تبلغ سعتها الإجمالية 1000 ميغاواط.