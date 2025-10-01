سوكار توقع شراكة مع شلومبرجر لتسريع إعادة استغلال حقلي باهار وقوم دميز البحريين

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

وقعت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار مع شركة خدمات النفط والغاز إس إل بي شلُمْبرجر على وثيقة شراكة تهدف إلى تسريع إعادة تطوير حقلي باهار وقوم دنيز في بحر الخزر.

وجاء في بيان سوكار أن المشروع يمثل جزءاً من استراتيجيتها طويلة الأمد لزيادة إنتاج النفط وتمديد العمر التشغيلي للأصول البحرية الناضجة.

وينص هذا التعاون على تحديد مناطق إنتاج واعدة وتطوير نمذجة شاملة للمكامن وتصميم برامج الآبار ومنصات الحفر لدعم مخطط الإنتاج المبكر في هذه الحقول.

وأشار نائب رئيس سوكار لعمليات التطوير والإنتاج بابك حسينوف إلى أن المشروع يمثل "خطوة مهمة" نحو تحسين الإنتاج في الحقول الناضجة باستخدام الأساليب المتقدمة.