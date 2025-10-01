انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 2 أكتوبر، (اذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 5.7 دولارات إلى 3891.8 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة انخفض بمقدار 0.21 دولار ليصل إلى 47.47 دولارا.