سوكار ويونيبر تجتمعان في باكو لبحث زيادة إمدادات الغاز والتعاون في المنبع

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف اجتماعاً مع المدير التجاري لشركة يونيبر والرئيس التنفيذي لشركة يونيبر العالمية الألمانية كارستن بوبينغا وذلك في إطار الاجتماع التاسع للجنة التنسيق بين الشركتين.

وجاء في بيان سوكار أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما من التعاون المثمر طويل الأمد وناقشا الأهداف الاستراتيجية للتنمية والإنجازات التي تحققت.

وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو دور يونيبر كأحد الشركاء الرئيسيين الذين ينقلون الغاز الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية فيما أجرى الطرفان تبادلاً واسعاً للآراء حول إمكانيات الحصول على كميات غاز إضافية محتملة من سوكار.

كما تم استعراض الخطوات المتخذة لتوسيع العلاقات بين الشركتين في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) وتنفيذ تبادل الخبرات إضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.