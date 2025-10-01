أذربيجان وكازاخستان تعززان الممر الأوسط والتعاون في مجال الطاقة

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف اجتماعات في أستانا على هامش "أسبوع الطاقة الكازاخستاني" مع وزير النقل الكازاخستاني نورلان ساورانباييف ووزير الطاقة إيرلان أكينجينوف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا.

وفي اجتماعه مع وزير النقل ساورانباييف أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور العلاقات إلى مستوى التحالف مع الاشارة إلى أن التبادل التجاري الثنائي ارتفع بمقدار 2ر4 مرات ليبلغ 500 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام.

وناقش الجانبان تعزيز الروابط اللوجستية عبر الممر الأوسط وممر زنكزور الذي سيكون جزءاً مهماً منه وزيادة الشحن. كما تم بحث الاستعدادات للاجتماع الحادي والعشرين للجنة الحكومية الدولية المقرر عقده في باكو في أكتوبر.

وخلال الاجتماع مع وزير الطاقة أكينجينوف جرى التأكيد على نقل 3 ملايين و383 ألف طن من النفط الكازاخستاني عبر خط أنابيب باكو وتبليسي وجيهان منذ عام 2023م وتناولت المباحثات زيادة عبور النفط الكازاخستاني عبر أذربيجان وفرص التعاون في المشاريع المشتركة بين سوكار وكازموناي غاز.

كما تم تقييم الوضع الحالي لتنفيذ مشروع "ممر الطاقة الخضراء بين آسيا الوسطى وأذربيجان" الاستراتيجي وأفيد بأن الشركة الاستشارية التي ستجري دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع سيتم تحديدها في نوفمبر بناءً على نتائج المناقصة وأعرب الوزير أكينجينوف عن دعم بلاده لهذا المشروع الاستراتيجي.