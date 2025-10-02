ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

باكو، 3 أكتوبر، (اذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 9.8 دولارات ليصل إلى 3879.5 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة ارتفع بمقدار 0.73 دولار لتصل إلى 47.1 دولارا.