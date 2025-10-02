ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

الاتصال بالمؤلف
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:27]
- [10:22]
أذربيجان وقطر تعمقان التبادل الثقافي في معرض الكتاب تعلنان عن مشاريع ترجمة
- 02.10.2025 [21:05]
افتتاح متحف فن المنمنمات في إيتشاري شهر: مسجد قديم يتحول لمركز ثقافي جديد
- 02.10.2025 [20:59]
أذربيجان وكازاخستان تعززان الممر الأوسط والتعاون في مجال الطاقة
- 02.10.2025 [20:39]
مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي
- 02.10.2025 [20:26]
أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027
- 02.10.2025 [20:23]
سوكار ويونيبر تجتمعان في باكو لبحث زيادة إمدادات الغاز والتعاون في المنبع
- 02.10.2025 [19:58]
برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن
- 02.10.2025 [19:19]
مؤسسة حيدر علييف تعيد بناء مدرسة قديمة بالكامل في حي خزر بالعاصمة باكو
- 02.10.2025 [19:10]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فرنسا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [19:00]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس وزراء هولندا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:42]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس أوكرانيا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:04]
زلزال يضرب بحر مرمرة
- 02.10.2025 [16:50]
مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي يفوز على نظيره البرازيلي
- 02.10.2025 [16:22]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [15:51]
حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر
- 02.10.2025 [15:26]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في كوبنهاغن محدث
- 02.10.2025 [12:22]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس
- 02.10.2025 [12:17]
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 72 قتيلا
- 02.10.2025 [11:58]
ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية
- 02.10.2025 [10:54]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 02.10.2025 [10:47]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 02.10.2025 [10:37]
- 02.10.2025 [10:33]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مولدوفا في كوبنهاغن
- 02.10.2025 [09:40]
الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء في كوبنهاغن
- 02.10.2025 [06:50]
وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون
- 01.10.2025 [20:08]
مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال
- 01.10.2025 [19:53]
الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل
- 01.10.2025 [19:01]
مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط
- 01.10.2025 [18:18]
ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع
- 01.10.2025 [18:02]
افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث
- 01.10.2025 [16:54]
مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي
- 01.10.2025 [16:00]
تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة
- 01.10.2025 [14:41]
بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"
- 01.10.2025 [14:18]
رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان
- 01.10.2025 [12:30]
وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا
- 01.10.2025 [12:01]
رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 01.10.2025 [12:01]
الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا
- 01.10.2025 [10:55]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 01.10.2025 [10:45]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 01.10.2025 [10:40]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 01.10.2025 [10:37]
مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا
- 30.09.2025 [22:12]
الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث
- 30.09.2025 [22:07]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
- 30.09.2025 [21:42]
المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون
- 30.09.2025 [21:03]
الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
- 30.09.2025 [20:55]
الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى
- 30.09.2025 [20:52]
الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم
- 30.09.2025 [20:46]
الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان
- 30.09.2025 [20:01]
الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا
- 30.09.2025 [19:44]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا
- 30.09.2025 [19:41]
أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة
- 30.09.2025 [19:35]
حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث
- 30.09.2025 [18:43]