وزير الاقتصاد الاذربيجاني: حصة القطاع الخاص في الاقتصاد تبلغ 81 بالمائة

باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف في منتدى المنافسة الوطني الثاني الذي عُقد في باكو ان استثمارات القطاع الخاص في القطاع غير النفطي والغازي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام شهدت زيادة بنسبة 15 في المائة.

كما أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى رأس المال الأساسي في هذا القطاع ارتفعت لتصل إلى 8.2 مليارات مانات.

وقال الوزير إن "الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام شهدت زيادة الاستثمارات الأجنبية في رأس المال الأساسي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ونتيجة للإصلاحات المنفذة وتطبيق آليات دعم ريادة الأعمال بلغت حصة القطاع الخاص في الاقتصاد 81 في المائة وإن تطوير ريادة الأعمال الشاملة في بلدنا مهّد ظروفا مواتية لتحقيق مبادرات النساء في مجال الأعمال فارتفع عدد رائدات الأعمال بنسبة 7 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام ليقترب من 333 ألف".