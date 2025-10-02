الاحتكارات الطبيعية محور النقاش في منتدى أذربيجان الوطني الثاني للمنافسة

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

يُعقد منتدى أذربيجان الوطني الثاني للمنافسة في العاصمة باكو بتنظيم وكالة الدولة لمكافحة الاحتكار ومراقبة سوق المستهلك لدى الرئيس الأذربيججاني.

ويشهد المنتدى مشاركة نواب المجلس الوطني وممثلي المؤسسات الحكومية وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص.

ويهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى تبادل الآراء حول تحليل سياسة المنافسة والتحديات في مجال تنظيم الاحتكارات الطبيعية وحماية المصالح العامة.

ومن بين المتحدثين في المنتدى وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف ورئيس وكالة مكافحة الاحتكار إيلنور باقروف وسيستمر المنتدى من خلال حلقات نقاش.