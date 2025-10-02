وزارة الخارجية الأرمنية: قد يستغرق بناء خط السكك الحديدية مع أذربيجان على الأقل عامين

باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان في مقابلة مع قناة تي وي بي وورلد البولندية إن "بناء خط السكك الحديدية بين أرمينيا وأذربيجان قد يستغرق ما لا يقل عن عامين وفقا لحسابات الخبراء."

واضاف الوزير الارميني أن يريفان مهتمة جدا بإقامة هذا الاتصال بين أرمينيا وأذربيجان وفتحه واستعادته في أقرب وقت ممكن، لأننا سنكون من البلدان المستفيدة الأساسية منه ويمكننا استخدام أراضي أذربيجان وبنيتها التحتية لشحن واستلام البضائع".