أذربيجان وتركيا تعززان التعاون الإحصائي: توقيع مذكرة تفاهم على هامش دورة منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

جرى التوقيع على وثيقة تعاون مهمة بين هيئتي الإحصاء الاذربيجانية والتركية على هامش الدورة الرابعة عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الإحصاء في 3 أكتوبر ووقعها رئيس هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية طاهر بوداقوف ورئيس المعهد الإحصائي التركي إرهان تشيتينكايا.

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذه الوثيقة في تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الإحصاءات الرسمية والمساعدة في تحقيق تقدم كبير في عملية الإنتاج الإحصائي. وتركز المذكرة على تحسين العمليات الإحصائية من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والتبادل بالخبرات المتقدمة.