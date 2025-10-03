سعر نفط أذربيجان يرتفع

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

ارتفع سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية حيث إن البرميل من نفط أذربيجان ارتفع قدر 7ر0 دولار أو بنسبة 02ر1 في المائة ليعرض بسعر 21ر69 دولارا.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.