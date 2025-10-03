المصارع الأذربيجاني يحصد ذهبية مصارعة الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

كنجة، 4 أكتوبر، أذرتاج

تتواصل المنافسات المثيرة للمصارعة في مجمع كنجة الأولمبي الرياضي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان في السبع مدن.

وحصد المصارع الأذربيجاني روان حمزازاده المتنافس في الوزن الـ48 كغ ذهبية الدورة.

يُذكر أن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي يشارك فيها 1624 رياضي من 13 بلدا تُختتم في 8 أكتوبر.