منتخب أذربيجان يحصد ذهبية منافسات الفرق المختلطة للجودو في ألعاب رابطة الدول المستقلة

جويجول، 5 أكتوبر، أذرتاج

حصد منتخب أذربيجان للجودو ذهبية منافسات الفرق المختلطة ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة حيث حقق المنتخب الأذربيجاني فوزا في النزال النهائي المنظم لدى مجمع جويجول الأولمبي الرياضي أمام المنتخب الأوزبكستاني 7-4 بعدما تغلب على نظيره الطاجيكستاني 7-3 في نصف النهائي.

يُذكر أن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تنظم لدى السبع مدن في أذربيجان والتي يشارك فيها 1624 رياضي من 13 بلدا تختتم في 8 أكتوبر.