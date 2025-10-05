مهرجان شواء شاماخي يقدم عرض المطبخ الأذربيجاني الوطني: طهاة من 30 بلدا يعدون أطباقاً محلية

شاماخي، 5 أكتوبر، أذرتاج

واصل مهرجان الشواء الدولي الذي يُقام لأول مرة في أذربيجان فعالياته في يومه الثاني في الخامس من أكتوبر وقد جمعت الفعاليات طهاة مشهورين من أكثر من 30 بلدا وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً تماماً كما في اليوم الأول.

ويهدف المهرجان بشكل أساسي إلى تعزيز التبادل الثقافي والترويج لكرم الضيافة والقيم الثقافية والمطبخ الأذربيجاني للعالم إضافة إلى توسيع سياحة تذوق الطعام المعروف بالسياحة الغاسترونومية.

وقد نُظم المهرجان بدعم من السلطة التنفيذية لولاية شاماخي وشخصيات دولية في الطهي.

وكانت أبرز اللحظات التي لا تُنسى في اليوم الثاني من المهرجان هي عرض المطبخ الوطني الأذربيجاني حيث قام في هذا العرض الفريد طهاة أجانب مشهورون مشاركون في المهرجان بطهي وعرض أطباقنا الوطنية بأسلوبهم الخاص.

كما تضمنت فعاليات اليوم تنظيم دروس متقدمة (ماستر كلاس) من قِبل طهاة معروفين والتعرف على أجنحة المطاعم وعرض روائع المطابخ المحلية والأجنبية في الأجنحة المُقامة.