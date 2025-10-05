الملاكمون الأذربيجانيون يختتمون المنافسات بـ 24 ميدالية منها 5 ذهبيات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

يفلاخ، 6 أكتوبر، أذرتاج

اختُتمت النزالات النهائية لمنافسات الملاكمة للرجال المنظمة لدى مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة وحقق الملاكمون الأذربيجانيون أداءً ناجحاً بفوزهم بخمس ميداليات ذهبية في هذه المرحلة.

والفائزون بالميداليات الذهبية من أذربيجان هم قرداش رحيموف في الوزن الـ46 كجم وعلي علييف في الوزن الـ 48 كجم وعلي عباسلي في الوزن الـ52 كجم وشاهن أصلانوف في الوزن الـ 60 كجم وسفتر محمدزاده في الوزن الزائدة عن 80 كجم.

وحصل على الميداليات الذهبية الأخرى في البطولة ممثلون من طاجيكستان بذهبية وأوزبكستان بست ذهبيات والاتحاد الروسي بذهبيتين.

كما حصد الملاكمون الأذربيجانيون تسع ميداليات برونزية إضافية ومع الميداليات التي فازت بها الملاكمات الأذربيجانيات خلال أيام المنافسات وعددها ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات اختتمت أذربيجان البطولة بإجمالي 24 ميدالية في الملاكمة.