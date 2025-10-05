سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى له

باكو، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

لا تزال أسعار الذهب في العالم تواصل ارتفاعها.

أفادت وكالة أذرتاج ان سعر العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر ارتفع بنسبة 1 في المائة في بورصة "كوميكس" في السادس من أكتوبر متجاوزا 3949 دولار للأونصة ويُعتبر هذا السعر الأعلى على الإطلاق في تاريخ الذهب.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم والسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما يتوقع المحللون أن يتجاوز السعر مستوى 4000 دولار قبل نهاية العام.