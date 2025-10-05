تنظيم "سباق النصر" الخامس في باكو

باكو، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

بمناسبة الذكرى الخامسة للنصر المجيد الذي حققته أذربيجان في حرب الوطن ستنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة عمليات حلبة مدينة باكو والاتحاد الأذربيجاني لألعاب القوى سباقا خيريا جديدا تحت عنوان "سباق النصر" في 2 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان "سباق النصر" سيبدأ من جانب نافورة "الحسناوات السبع" في كورنيش باكو وسيغطي السباق مسافة 10 كيلومترات وسيعلن المشاركون الذين يصلون إلى خط النهاية أولا فائزين ويتم تكريمهم.

وسيتم تنظيم فعاليات شيقة ومسلية ضمن السباق، كما سيمنح جميع المشاركين الذين يصلون إلى خط النهاية ميداليات. وسيكون بإمكان هؤلاء الأشخاص تحميل شهادات مشاركتهم من الموقع الرسمي للسباق.

على الراغبين في الانضمام إلى السباق الذي يُقام تحت شعار "إلى الأمام باعتزاز" دفع رسوم مشاركة لا تقل عن 20 مانات لأغراض خيرية عند التسجيل وسيتم تحويل العائدات إلى صندوق "ياشات" لدعم أسر الشهداء والمحاربين القدامى.

والجدير بالذكر أن "سباق النصر" يُنظَّم سنويا منذ عام 2021 كفعالية تقليدية.