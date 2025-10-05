نتائج الجولة السابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الموسم الجديد 2025/2026م.

وتغلب أراز نخجوان على إيميشلي ضيفه بهدفين دون رد.

وتعادل زيرة باكو مع نفطجي باكو ضيفه بهدفين مقابل مثليه.

وحقق قراباغ أغدام فوزا صعبا على كبز كنجة ضيفه بهدف يتيم.

وخسر سومقايت أمام توران طاووس ضيفه بثلاثة أهداف نظيفة.

كما خسر كروان يفلاخ أمام صباح باكو ضيفه بهدفين دون رد.

وتمكن شاماخي من تحقيق الفوز الثمين على غابالا مضيفه بهدف يتيم.

ويتصدر الترتيب بعد هذه النتائج توران طاووس برصيد 15 نقطة ويليه أراز نخجوان ثانيا برصيد 14 نقطة وقراباغ ثالثا وزيرة رابعا برصيد 13 نقطة لكل واحد منهما وصباح خامسا وسومقايت سادسا برصيد 11 نقطة لكل واحد منهما وشاماخي سابعا برصيد 9 نقاط وإيميشلي ثامنا ونفطجي تاسعا برصيد 8 نقاط لكل واحد منهما وكروان يفلاخ عاشرا برصيد 5 نقاط وغابالا حادي عشر برصيد 4 نقاط وكبز ثاني عشر بدون رصيد.