أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع

ارتفاع سعر برميل النفط
- [11:15]
وكالة السياحة الحكومية تروج لقرية صيم في أستارا ضمن مشروع "القرية السياحية"
- 06.10.2025 [20:45]
قضية قصف كنجة: وثائق تثبت مقتل 26 مدنياً في هجمات أرمينيا الصاروخية
- 06.10.2025 [19:45]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء هنغاريا في غابالا - محدث
- 06.10.2025 [18:39]
رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [17:47]
رئيس كازاخستان يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [17:32]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شمال قبرص التركية في غابالا
- 06.10.2025 [17:26]
زاكورة: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للسينما بحضور كازخستان كضيف شرف
- 06.10.2025 [16:36]
رئيس قيرغيزستان يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [15:59]
نتائج الجولة السابعة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 06.10.2025 [15:30]
معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب يستمر بعدة فعاليات
- 06.10.2025 [14:47]
تنظيم "سباق النصر" الخامس في باكو
- 06.10.2025 [14:43]
رئيس وزراء هنغاريا يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [13:43]
رئيس شمال قبرص التركية يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [13:40]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العاشر
- 06.10.2025 [13:37]
الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية في غابالا
- 06.10.2025 [12:15]
الهند تدرس شراء 5 أنظمة إضافية من S-400 من روسيا
- 06.10.2025 [12:02]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس حكماء الدول التركية في غابالا
- 06.10.2025 [11:55]
وفد حماس يصل إلى مصر وتفاؤل قبيل بدء التفاوض
- 06.10.2025 [11:40]
ترامب: المفاوضات لوقف الحرب في غزة كانت ناجحة للغاية
- 06.10.2025 [11:34]
دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 8 رياضات تُنظَّم اليوم
- 06.10.2025 [11:08]
سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى له
- 06.10.2025 [11:07]
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان
- 06.10.2025 [11:06]
- 06.10.2025 [10:39]
جورجيا: جهاز أمن الدولة يعلن إحباط خطة انقلاب وتخريب في تبيليسي
- 05.10.2025 [22:30]
رئيس وزراء جورجيا: فشل المحاولة "الخامسة لمايدان" في أربع سنوات
- 05.10.2025 [20:51]
لاعبة الريشة الطائرة الأذربيجانية تفوز بفضية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 05.10.2025 [18:12]
وزير الثقافة يزور جناح أذرتاج لدى معرض باكو الدولي الـ11 للكتاب
- 05.10.2025 [18:06]
أذربيجان تحصد ذهبية ثالثة في ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 05.10.2025 [17:52]
رئيس وزراء جورجيا يتهم سفير الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتجاجات
- 05.10.2025 [17:28]
الملاكم الأذربيجاني الآخر يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 05.10.2025 [16:41]
الملاكم الأذربيجاني يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 05.10.2025 [16:09]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع
- 05.10.2025 [14:00]
جورجيا: وزارة الداخلية تبدأ تحقيقاً في أحداث عنف خلال مظاهرة تبيليسي
- 04.10.2025 [22:56]
لجنة الانتخابات الجورجية تعلن مستوى إقبال الناخبين في الانتخابات المحلية
- 04.10.2025 [22:33]
مهرجان الشواء الدولي في ميساري الشاماخية: تبادل ثقافي ومنافسات طهي
- 04.10.2025 [22:28]
رئيس البرلمان الجورجي يعلن إعداد دعوى دستورية لحل الأحزاب المتطرفة
- 04.10.2025 [22:19]
المعارضة الجورجية تنظم احتجاجاً في العاصمة رفضاً للانتخابات المحلية
- 04.10.2025 [21:25]
منتخب أذربيجان يحرز فضية كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 04.10.2025 [17:28]
أسبوع عمل المناخ: معرض في باكو يسلط الضوء على جهود الشباب عبر الفن والابتكار
- 04.10.2025 [16:58]
إمداد قرية أواران في قوصار بالغاز الطبيعي لأول مرة
- 04.10.2025 [16:37]
أذربيجان تحصد ذهبية أخرى في ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 04.10.2025 [15:30]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 04.10.2025 [15:06]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن
- 04.10.2025 [13:26]
"فينيسيا الصغيرة" في باكو: وجهة ترفيهية رئيسية منذ عام 1960
- 04.10.2025 [12:53]
جبرائيل: خمس سنوات على تحرير "بوابة العودة الكبرى" التي غيرت مسار حرب الوطن
- 04.10.2025 [10:51]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني
- 04.10.2025 [06:53]
الرئيس علييف يهنئ بيوم تعاون الدول التركية ويصف العالم التركي بـ"عائلتنا"
- 03.10.2025 [23:08]
معرض باكو للكتاب يشهد إطلاق كتاب مخصص للذكرى 150 للصحافة الأذربيجانية
- 03.10.2025 [20:57]
أذربيجان: جهاز أمن الدولة يحيل ملفات 4 متهمين بالتجسس إلى المحكمة العسكرية
- 03.10.2025 [19:10]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته الدانمرك
- 03.10.2025 [18:30]
لاعب الترامبولين الأذربيجاني تفوز بذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 03.10.2025 [17:10]
لاعبة الترامبولين الأذربيجانية تفوز ببرونزية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 03.10.2025 [16:20]
عرض جناح دولة قطر في معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب
- 03.10.2025 [15:00]
مسابقات في ثلاث رياضات في جبرائيل
- 03.10.2025 [14:50]
مسجد جمعة شاماخي: كيف صمد أقدم معبد في القوقاز أمام ويلات التاريخ؟
- 03.10.2025 [12:44]