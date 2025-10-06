أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

ارتفع سعر 1 أونصة تروي من الذهب في بورصة السلع "كوميكس" في نيويورك بمقدار 10 دولارات ليصل إلى 3986.3 دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن سعر الفضة انخفض بمقدار 0.02 دولار ليبلغ 48.43 دولارا.