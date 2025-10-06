دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 4 رياضات تُنظَّم اليوم

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

تُنظَّم اليوم مسابقات في 4 أنواع من الرياضيات ضمن النسخة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان لأول مرة.

أفادت وكالة أذرتاج ان مباراة على الميدالية الذهبية في رياضة الجوكان ستُقام بين منتخبي أذربيجان وأوزبكستان في مدينة شاكي، كما ستنطلق هناك مسابقات الجمباز الإيقاعي.

وفي قصر الرياضة بمدينة كنجة سيتم تحديد الفائزين في منافسات المبارزة.

وسيتم في مجمع كنجة الرياضي تحديد الفائزين في المصارعة اليونانية الرومانية.

ويذكر أن دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة ستختتم في 8 أكتوبر.