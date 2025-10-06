أذربيجان و"سيمنس إنرجي" توقعان تعاوناً بشأن كابل البحر الأسود لنقل الطاقة الخضراء

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي "سيمنس إنرجي العالمية" الألمانية وطاقة ممر الطاقة الخضراء وذلك على هامش مؤتمر التصدير والتمويل الألماني الأذربيجاني في باكو.

وتتولى شركة الطاقة الخضراء المذكورة إدارة مشروع "كابل الطاقة الكهربائية الغاطس في البحر الأسود" الذي يهدف إلى نقل الطاقة الخضراء من أذربيجان إلى جورجيا ومن ثم إلى أوروبا.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال نقل الطاقة الخضراء باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد.