وكالتا مكافحة المنشطات الأذربيجانية والتونسية تبحثان التعاون في مجالي التعليم والعلوم

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

اجتمعت المديرة التنفيذية للوكالة الوطنية الأذربيجانية لمكافحة المنشطات أمادا تهمينة تقيزاده مع نظيرها التونسي المدير العام للوكالة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات أناد منذر قابوج في تونس.

وناقش الطرفان إمكانيات التعاون المستقبلية بين الوكالتين مع التركيز على مجالي التعليم والعلوم كأولويات رئيسية.

وتركزت المناقشات حول تنظيم برامج تدريب وبناء قدرات للرياضيين والفرق المساعدة إضافة إلى إقامة ندوات توعية مشتركة.

وأعرب الطرفان عن اهتمامهما المشترك بالتعاون في تعزيز الرياضة النظيفة وتبادل الخبرات والتطوير العلمي. وتم الاتفاق على إجراء مزيد من المشاورات لتحويل القضايا التي نوقشت إلى مبادرات ملموسة.