سعر الذهب في الأسواق العالمية يتجاوز 4 آلاف دولار مرة أخرى

ارتفاع سعر برميل النفط
- [11:00]
- [10:46]
اعتماد "إعلان غابالا" وانتقال رئاسة منظمة الدول التركية إلى أذربيجان
- 07.10.2025 [19:45]
رئيس وزراء هنغاريا يختتم زيارته اذربيجان
- 07.10.2025 [19:11]
رئيس تركيا يختتم زيارته اذربيجان
- 07.10.2025 [18:51]
لاعبات المبارزة الأذربيجانيات يتأهلن لنهائيات ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 07.10.2025 [16:21]
الرئيس إلهام علييف: إحدى النتائج المهمة لقمة واشنطن افتتاح ممر زنكزور
- 07.10.2025 [16:11]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي عشر
- 07.10.2025 [16:00]
الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس الاتحاد الروسي
- 07.10.2025 [14:46]
الرئيس إلهام علييف: من المهم للغاية أن تعمل الدول التركية كمركز قوة موحد
- 07.10.2025 [14:09]
بحث الوضع الراهن لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان
- 07.10.2025 [13:54]
الرئيس إلهام علييف: منظمة الدول التركية تتشكل اليوم كمركز جيوسياسي مهم
- 07.10.2025 [13:50]
وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يلتقيان في غابالا
- 07.10.2025 [13:14]
رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان
- 07.10.2025 [12:45]
دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 4 رياضات تُنظَّم اليوم
- 07.10.2025 [12:37]
الرئيس الاذربيجاني يستقبل رئيس مجلس الشعب التركماني في مدينة غابالا
- 07.10.2025 [12:35]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 70 دولارا
- 07.10.2025 [11:09]
أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع
- 07.10.2025 [11:00]
رئيس مجلس الشعب التركمانستاني يصل الى أذربيجان
- 07.10.2025 [10:57]
وكالة السياحة الحكومية تروج لقرية صيم في أستارا ضمن مشروع "القرية السياحية"
- 06.10.2025 [20:45]
قضية قصف كنجة: وثائق تثبت مقتل 26 مدنياً في هجمات أرمينيا الصاروخية
- 06.10.2025 [19:45]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء هنغاريا في غابالا - محدث
- 06.10.2025 [18:39]
رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [17:47]
رئيس كازاخستان يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [17:32]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شمال قبرص التركية في غابالا
- 06.10.2025 [17:26]
زاكورة: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للسينما بحضور كازخستان كضيف شرف
- 06.10.2025 [16:36]
رئيس قيرغيزستان يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [15:59]
نتائج الجولة السابعة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 06.10.2025 [15:30]
معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب يستمر بعدة فعاليات
- 06.10.2025 [14:47]
تنظيم "سباق النصر" الخامس في باكو
- 06.10.2025 [14:43]
رئيس وزراء هنغاريا يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [13:43]
رئيس شمال قبرص التركية يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [13:40]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العاشر
- 06.10.2025 [13:37]
الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية في غابالا
- 06.10.2025 [12:15]
الهند تدرس شراء 5 أنظمة إضافية من S-400 من روسيا
- 06.10.2025 [12:02]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس حكماء الدول التركية في غابالا
- 06.10.2025 [11:55]
وفد حماس يصل إلى مصر وتفاؤل قبيل بدء التفاوض
- 06.10.2025 [11:40]
ترامب: المفاوضات لوقف الحرب في غزة كانت ناجحة للغاية
- 06.10.2025 [11:34]
دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 8 رياضات تُنظَّم اليوم
- 06.10.2025 [11:08]
سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى له
- 06.10.2025 [11:07]
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان
- 06.10.2025 [11:06]
جورجيا: جهاز أمن الدولة يعلن إحباط خطة انقلاب وتخريب في تبيليسي
- 05.10.2025 [22:30]
رئيس وزراء جورجيا: فشل المحاولة "الخامسة لمايدان" في أربع سنوات
- 05.10.2025 [20:51]
لاعبة الريشة الطائرة الأذربيجانية تفوز بفضية ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 05.10.2025 [18:12]