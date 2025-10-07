سعر الذهب في الأسواق العالمية يتجاوز 4 آلاف دولار مرة أخرى

باكو، 8 أكتوبر، (أذرتاج)

ارتفع سعر 1 أونصة تروي من الذهب في بورصة السلع "كوميكس" في نيويورك بمقدار 47.6 دولارا ليصل إلى 4052 دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن سعر الفضة ارتفع بمقدار 0.98 دولار ليبلغ 48.5 دولارا.