أسبوع رياضي تاريخي في أذربيجان: لاعبو كرة القدم المبتورون يتجمعون في باكو لدوري الأمم

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

تستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو مباريات المجموعة الثالثة من دوري أمم كرة القدم للمبتورين لعام 2025.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 17 و 19 أكتوبر وتنطلق بفعاليات حفل الافتتاح الرسمي في ملعب أسكو أرينا 17 أكتوبر الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويشير المنظمون إلى أن هذه الفعالية الرياضية تحمل مغزى خاصًا في أذربيجان حيث إن مشاركة المتضررين من الألغام في منصة رياضية دولية تكتسب أهمية خاصة من حيث تسليط الضوء على مشكلة الألغام التي تواجهها البلد أمام المجتمع العالمي.