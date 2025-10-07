أذربيجان تختتم منافسات الجمباز الإيقاعي في ألعاب رابطة الدول المستقلة بـ 8 ميداليات

شاكي، 8 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت أذربيجان الدولة المضيفة للدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة منافسات الجمباز الإيقاعي بإجمالي 8 ميداليات.

وتوزعت هذه الميداليات بين 4 فضيات و 4 برونزيات.

وفي اليوم الختامي للمنافسات حقق فريق الحركات الجماعية الأذربيجاني الميدالية البرونزية في حركات 5 صولجانات ليرفع بذلك رصيد المنتخب الوطني من الميداليات إلى ثمانية وبذلك، انتهت المنافسات رسميًا.