أذربيجان وألمانيا تناقشان التعاون المالي وإدارة الديون المستدامة

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

عقد النائب الأول لوزير المالية الأذربيجاني أنار كريموف اجتماعا مع ممثلين عن القطاع المالي ودوائر الأعمال الألمانية في زيارة نظمتها غرفة التجارة الخارجية الألمانية الأذربيجانية.

وناقش الطرفان توسيع التعاون في المجال المالي ومشاركة المؤسسات المالية الألمانية في دعم المشاريع في أذربيجان وتبادل الخبرات في مجال إدارة الدين العام وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأفاد نائب الوزير كريموف عن الإجراءات المتخذة في البلد للحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي والانضباط المالي فيما أشار إلى أن القطاع غير النفطي ولا سيما الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الخضراء يتوسع باستمرار وأن ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية يضمن الاستقرار المالي.

وفي ظل هذه النتائج الإيجابية يتم العمل على إعداد استراتيجية إدارة الدين العام للفترة 2026-2030م. وأكد الضيوف الألمان أن بيئة الأعمال والاستثمار المواتية في أذربيجان تفتح آفاقاً واسعة لدوائر الأعمال الألمانية، مما يتيح فرص شراكة طويلة الأجل وواعدة.