أذربيجان تختتم ألعاب رابطة الدول المستقلة في المركز الثاني بـ 184 ميدالية

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي استضافتها أذربيجان.

وأنهى البلد المنافسات محققا رقماً قياسياً بلغ إجمالي 184 ميدالية لتحتل المركز الثاني في الترتيب العام للميداليات.

وتضمنت حصيلة أذربيجان 33 ميدالية ذهبية و56 فضية و95 برونزية وتصدر الاتحاد الروسي جدول الميداليات.

وفي اليوم الأخير من الألعاب حقق ممثلو أذربيجان 6 ميداليات في منافسات الجمباز الإيقاعي التي أقيمت في شيكي.

وبهذه النتيجة، سجل الرياضيون الأذربيجانيون أفضل أداء لهم في تاريخ ألعاب رابطة الدول المستقلة منذ تنظيمها عام 2021 وكانت أذربيجان قد حصدت 60 ميدالية في الألعاب الأولى و62 ميدالية في الألعاب الثانية.