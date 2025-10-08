انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

الاتصال بالمؤلف
رئيس أذربيجان يصل الى طاجيكستان
- [11:50]
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:10]
الرئيس علييف يشكر البلدان الشقيقة على دعمها لإعادة إعمار قراباغ
- 08.10.2025 [22:28]
أذربيجان تختتم ألعاب رابطة الدول المستقلة في المركز الثاني بـ 184 ميدالية
- 08.10.2025 [20:10]
وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
- 08.10.2025 [20:07]
أذربيجان وألمانيا تناقشان التعاون المالي وإدارة الديون المستدامة
- 08.10.2025 [19:35]
المحكمتان الدستوريتان في أذربيجان وهنغاريا تعززان التعاون الثنائي
- 08.10.2025 [19:04]
مشروع مشترك مع البنك الدولي: تدريب 800 نازح سابق على المهن في أذربيجان
- 08.10.2025 [18:55]
مدعي أذربيجان العام يعقد اجتماعات ثنائية في جدة
- 08.10.2025 [17:55]
رئيس اللجنة الأذربيجانية يناقش السلام والتسامح مع رئيس مجلس شيوخ يوتا
- 08.10.2025 [15:34]
العودة الكبرى: قافلة أخرى من النازحين يعودون الى قرية خانيوردو لخوجالي
- 08.10.2025 [14:57]
أوزبكستان ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب
- 08.10.2025 [14:41]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد البرلمان الكرواتي
- 08.10.2025 [13:49]
رئيس برلمان كرواتيا يزور ضريح الزعيم الوطني و مقابر الشهداء
- 08.10.2025 [12:32]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني عشر
- 08.10.2025 [12:24]
وفد أذربيجان يحضر الجلسة السنوية الـ71 للجمعية البرلمانية للناتو
- 08.10.2025 [12:23]
تركيا وقطر تشاركان في مفاوضات مصر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
- 08.10.2025 [12:19]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 08.10.2025 [11:00]
سعر الذهب في الأسواق العالمية يتجاوز 4 آلاف دولار مرة أخرى
- 08.10.2025 [10:52]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 08.10.2025 [10:46]
اعتماد "إعلان غابالا" وانتقال رئاسة منظمة الدول التركية إلى أذربيجان
- 07.10.2025 [19:45]
رئيس وزراء هنغاريا يختتم زيارته اذربيجان
- 07.10.2025 [19:11]
رئيس تركيا يختتم زيارته اذربيجان
- 07.10.2025 [18:51]
لاعبات المبارزة الأذربيجانيات يتأهلن لنهائيات ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 07.10.2025 [16:21]
الرئيس إلهام علييف: إحدى النتائج المهمة لقمة واشنطن افتتاح ممر زنكزور
- 07.10.2025 [16:11]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي عشر
- 07.10.2025 [16:00]
الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس الاتحاد الروسي
- 07.10.2025 [14:46]
الرئيس إلهام علييف: من المهم للغاية أن تعمل الدول التركية كمركز قوة موحد
- 07.10.2025 [14:09]
بحث الوضع الراهن لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان
- 07.10.2025 [13:54]
الرئيس إلهام علييف: منظمة الدول التركية تتشكل اليوم كمركز جيوسياسي مهم
- 07.10.2025 [13:50]
وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يلتقيان في غابالا
- 07.10.2025 [13:14]
رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان
- 07.10.2025 [12:45]
دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 4 رياضات تُنظَّم اليوم
- 07.10.2025 [12:37]
الرئيس الاذربيجاني يستقبل رئيس مجلس الشعب التركماني في مدينة غابالا
- 07.10.2025 [12:35]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 07.10.2025 [11:15]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 70 دولارا
- 07.10.2025 [11:09]
أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع
- 07.10.2025 [11:00]
رئيس مجلس الشعب التركمانستاني يصل الى أذربيجان
- 07.10.2025 [10:57]
وكالة السياحة الحكومية تروج لقرية صيم في أستارا ضمن مشروع "القرية السياحية"
- 06.10.2025 [20:45]
قضية قصف كنجة: وثائق تثبت مقتل 26 مدنياً في هجمات أرمينيا الصاروخية
- 06.10.2025 [19:45]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء هنغاريا في غابالا - محدث
- 06.10.2025 [18:39]
رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [17:47]
رئيس كازاخستان يصل الى أذربيجان
- 06.10.2025 [17:32]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شمال قبرص التركية في غابالا
- 06.10.2025 [17:26]
زاكورة: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للسينما بحضور كازخستان كضيف شرف
- 06.10.2025 [16:36]