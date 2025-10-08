انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 9 أكتوبر، (اذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 11.5 دولارا إلى 4059 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة انخفض بمقدار 0.38 دولار ليصل إلى 48.62 دولارا.