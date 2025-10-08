باكو تتحول إلى مركز للابتكار المالي: "منتدى فينتك 2025" يناقش الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

تستضيف باكو "منتدى فينتك 2025" الذي يهدف إلى تحديد مستقبل القطاع المالي الإقليمي بتنظيم جمعية فينتك الأذربيجانية بالشراكة مع البنك المركزي الأذربيجاني و"جمعية البنوك الأذربيجانية".

ويشارك في المنتدى ممثلون عن كبرى المؤسسات المالية الدولية وشركات التكنولوجيا المالية (فينتك) والبنوك.

ويناقش خبراء محليون ودوليون أحدث الابتكارات التي شهدها قطاع الفينتك في السنوات الأخيرة ويتبادلون التوقعات حول تأثير هذه التطورات على القطاع المالي بشكل عام.

وتتركز المناقشات في المنتدى حول مواضيع محورية تشمل الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومكافحة الاحتيال إضافة إلى الأمن السيبراني.